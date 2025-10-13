Повар — редактор портала Serious Eats Дэниел Гритцер заявил, что все дело не только во времени приготовления, но и в предварительной подготовке. Креветки готовятся за секунды, и именно поэтому их так легко испортить. Чтобы они оставались сочными, нужно изменить саму структуру белка.

Почему креветки становятся «резиновыми»

Когда белок подвергается нагреванию, он денатурирует, то есть сворачивается и теряет влагу. Чем выше температура и дольше приготовление, тем плотнее становится структура.

Исправляет проблему сухой рассол из соли и пищевой соды.

Как приготовить сухой рассол для креветок

Техника давно используется в профессиональной кухне.

Смешайте 1 ч. л. соли и ¼ ч. л. соды на 500 г креветок. Равномерно распределите смесь по очищенным креветкам. Креветки оставьте при комнатной температуре на 15–30 минут. Перед приготовлением промокните морепродукты бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Обжарьте на среднем огне — креветки должны слегка порозоветь.

В результате белки меньше сжимаются при нагревании, а креветки удерживают влагу, оставаясь упругими и сочными.