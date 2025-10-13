Baltijas balss logotype
Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые 0 100

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сладкое может приглушить физическую и душевную боль, сообщили ученые

Новое исследование Университета Технологии Сиднея (Австралия) показало, что тяга к шоколаду или пирожным часто является попыткой справиться с болью.

Согласно данным ученых, 2 из 3 людей с хронической болью утешают себя едой, чаще всего выбирая сладости или выпечку. Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что это явление имеет четкое объяснение — организм действительно реагирует на вкус сладкого выбросом дофамина и серотонина, давая долгожданное облегчение.

Почему еда помогает забыть о боли

Исследование показало, что у каждого участника эксперимента была своя причина зависимости от сладкого:

51% участников признались, что еда просто радует их;
49% пытаются отвлечься от боли;
39% едят, чтобы заглушить стресс и тревогу.

Когда человек сталкивается с хронической болью, его нервная система находится в постоянном напряжении. Источники сахара становятся своеобразным успокоительным. Однако эффект у такого «обезболивающего» кратковременный. Постепенно формируется замкнутый круг.

«Привычка «заедать» боль часто ведет к набору веса, а лишние килограммы, в свою очередь, усиливают боль», — объяснила врач. Как выйти из зависимости от сладкого

По словам Павловой, в первую очередь нужно отследить момент, когда вы начинаете есть от эмоций или болевых ощущений, а не от голода. Затем следует протестировать другие способы облегчить состояние. Обычно помогают:

тепло (грелка, ванна, одеяло);
движение (легкая прогулка или растяжка);
дыхательные практики и короткая медитация;
разговоры с близкими и специалистами.

Кроме того, правильное питание способно снижать воспаление и, как следствие, интенсивность боли. В рационе должны появиться жирная рыба, овощи с антиоксидантами (например, брокколи и шпинат), цельнозерновые продукты и достаточное количество жидкости — простой воды или травяных чаев.

#полезно знать
