Новое исследование Университета Технологии Сиднея (Австралия) показало, что тяга к шоколаду или пирожным часто является попыткой справиться с болью.
Согласно данным ученых, 2 из 3 людей с хронической болью утешают себя едой, чаще всего выбирая сладости или выпечку. Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что это явление имеет четкое объяснение — организм действительно реагирует на вкус сладкого выбросом дофамина и серотонина, давая долгожданное облегчение.
Почему еда помогает забыть о боли
Исследование показало, что у каждого участника эксперимента была своя причина зависимости от сладкого:
51% участников признались, что еда просто радует их;
49% пытаются отвлечься от боли;
39% едят, чтобы заглушить стресс и тревогу.
Когда человек сталкивается с хронической болью, его нервная система находится в постоянном напряжении. Источники сахара становятся своеобразным успокоительным. Однако эффект у такого «обезболивающего» кратковременный. Постепенно формируется замкнутый круг.
«Привычка «заедать» боль часто ведет к набору веса, а лишние килограммы, в свою очередь, усиливают боль», — объяснила врач. Как выйти из зависимости от сладкого
По словам Павловой, в первую очередь нужно отследить момент, когда вы начинаете есть от эмоций или болевых ощущений, а не от голода. Затем следует протестировать другие способы облегчить состояние. Обычно помогают:
тепло (грелка, ванна, одеяло);
движение (легкая прогулка или растяжка);
дыхательные практики и короткая медитация;
разговоры с близкими и специалистами.
Кроме того, правильное питание способно снижать воспаление и, как следствие, интенсивность боли. В рационе должны появиться жирная рыба, овощи с антиоксидантами (например, брокколи и шпинат), цельнозерновые продукты и достаточное количество жидкости — простой воды или травяных чаев.
