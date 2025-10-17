Baltijas balss logotype
Ученые объяснили, когда овощи и фрукты приносят пользу 0 162

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2025
Согласно новому исследованию, не только состав рациона, но и регулярность питания напрямую влияет на здоровье кишечника.

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) доказали, что стабильное употребление овощей, фруктов и злаков укрепляет микробиоту кишечника — а значит, поддерживает:

иммунитет;
обмен веществ;
настроение.

Выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

В проекте участвовали более 1000 добровольцев, которые в течение нескольких месяцев фиксировали свои приемы пищи через приложение, созданное на базе искусственного интеллекта.

ИИ анализировал состав блюд, частоту приемов пищи и сравнивал их с микробным составом кишечника участников. С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи научились определять рацион человека по составу его микробиома — и наоборот — с точностью до 85%.

Почему нельзя делать перерывы в правильном питании

Оказалось, что нерегулярное питание сводит на нет всю пользу здоровых продуктов. Микробиота, как сложная экосистема из полезных бактерий, реагирует не столько на количество овощей и фруктов, сколько на постоянство их поступления. Когда рацион меняется резко и непредсказуемо, баланс полезных микроорганизмов нарушается.

«Рекомендованные 5 порций овощей и фруктов дают положительный эффект только если вы едите их каждый день», — резюмировали авторы.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
