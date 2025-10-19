Разделять варенье на «полезное» и «вредное» неправильно, отметила врач. Такой продукт создается в первую очередь ради вкуса. С другой стороны в каждом варенье можно найти что-то ценное. Обратить внимание эксперт предложила на 3 варианта. Например, заготовка из шиповника богата витамином С и другими антиоксидантами, а потому защищает клетки организма от окисления и стимулирует выработку коллагена.

Варенье из черной смородины также богато витаминами и минералами. В целом оно полезно для укрепления иммунитета. Варенье из малины рекомендуется употреблять уже во время болезни: у него есть потогонный эффект, который «сбивает» температуру при гриппе и ОРВИ.

Наиболее нежелательным является варенье из магазина, произведенное в промышленных условиях. В нем будет больше искусственных добавок, чем реальных полезных свойств.

В день Елена Чуракина посоветовала употреблять 1–2 ч. л. варенья. Их можно добавить в чай или намазать на кусочек хлеба. Главное, чтобы варенье составляло не более 15% от суточной калорийности.