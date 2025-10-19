Квашеная капуста — очень полезный продукт, однако его польза немало зависит от посуды, в которой готовят.

Лучший вариант — деревянная бочка. Дерево делает капусту особенно вкусной и ароматной.

В стеклянных банках удобно готовить малые порции. Пластик также сгодится, однако лишь для непродолжительного квашения. Керамика хорошо сохраняет влагу и аромат блюда, но она хрупкая и тяжелая.

Эксперты советуют выбирать средние и поздние сорта белокочанной капусты. Это должны быть плотные крепкие кочаны. Допускается добавление тыквы, свеклы, брусники, клюквы. Блюдо сдабривают перцем, лавровым листом, тмином, смородиновыми листьями, хреном, укропом.

Капусту нужно нашинковать, перетереть с солью, добавить морковку и прочие компоненты, плотно уложить в емкость и поставить под гнет. Следует проделать в овоще отверстия, чтобы выходил газ, перемешивать при этом не следует. Подходящая температура для брожения — 20 °С.

В холодильной камере блюдо способно храниться около 8 месяцев, а вот в морозилке его держать не стоит — там оно потеряет все свои полезные свойства.