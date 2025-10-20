Baltijas balss logotype
Эксперт сообщила, с какими напитками не подают суши и роллы

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт сообщила, с какими напитками не подают суши и роллы

К японской кухне сложно подобрать «аккомпанемент», который не будет раздражать желудок.

Гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что суши и роллы не сочетаются с газированными напитками, включая шампанское, а также с жирными или трудно перевариваемыми блюдами.

Несовместимое удовольствие

По словам специалиста, комбинация риса, рыбы, сливочного сыра и соусов уже сама по себе создает нагрузку на пищеварение. Многие популярные варианты содержат творожный сыр, майонез, жареную темпуру и сладкий соус унаги. Один стандартный ролл «Филадельфия» может содержать до 500 ккал, а целый сет — свыше 1000.

При сочетании с газированными напитками, даже с минеральной водой, в желудке начинается активное выделение пузырьков углекислого газа. Это приводит к растяжению стенок органа и нарушению нормальной моторики пищеварительного тракта.

«В результате желудок может превратиться в вялый мешок», — объяснила врач.

Кроме того, газированные напитки расслабляют сфинктеры — клапаны, регулирующие выброс ферментов, что чревато обострением панкреатита.

С какое едой не комбинируют роллы

Не рекомендуется совмещать японские блюда и с другими жирными продуктами:

жареным мясом;
картофелем фри;
чипсами.

Перебор с острым соусом васаби также может повредить слизистую желудка и вызвать жжение или микроповреждения.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
