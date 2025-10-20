Иногда крем-суп, суп-пюре или обычное «первое» получается слишком жидким, но это не повод пересыпать его мукой, как любят делать многие.

Как рассказал изданию Daily Express шеф-повар Шон Делл, лучший натуральный загуститель для водянистых блюд — обычный картофель.

«Какой бы суп я ни готовил, всегда добавляю пару крупных очищенных и уже нарезанных картофелин — это натуральный загуститель, придающий супу приятную кремовую текстуру», — объясняет повар. Что добавить в суп вместо картофеля

Бывает и так, что кусочки картофеля в суп не вписываются. Тогда коллега Шона, повар Джон Бертон-Рейс, использует картофельный крахмал. Достаточно развести 1 ч. л. продукта в небольшом количестве воды и ввести в суп в конце варки.

Альтернативой картофелю также могут послужить бобовые. Для лучшего результата их предварительно отваривают и измельчают в кашицу. К тому же с фасолью — источником клетчатки — любой суп станет питательнее.

Как разбавить густой суп

Добавить еще бульона получится всегда, а вот убрать лишнюю жидкость — нет. При приготовлении крем-супов и супов пюре это особенно важно. Если ситуация критичная, добавляйте не воду, а что-то более насыщенное: