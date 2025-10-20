Доктор сказала, что в его состав входят мононенасыщенные жирные кислоты, витамины А и группы В, сера, цинк, фосфор, натрий и прочие элементы. А еще оно богато селеном, укрепляющим иммунную систему, защищающим от онкологии и поддерживающим функционирование репродуктивной системы, информируют «Известия».

Как заметила медик, регулярное употребление этого продукта насытит качественными жирами, требуемыми для построения клеточных структур, нормальной деятельности дыхательной и пищеварительной систем.

Эксперт заметила, что сало хорошо комбинируется с белками и углеводами. Но она также напомнила, что в нем много калорий — в 100 граммах содержится приблизительно 850 ккал и 94 грамма жира. Поэтому в день рекомендуется употреблять не больше 20 граммов, причем лучше это делать в обед, подытожила специалист.