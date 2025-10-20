Baltijas balss logotype
Почему хурма вяжет во рту и как сделать ее невяжущей

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему хурма вяжет во рту и как сделать ее невяжущей

У сладкой и сочной хурмы много поклонников. А у вяжущей — нет. Тем не менее из магазина можно принести плоды разного качества и вкуса. Даже если вам не совсем повезло с уловом, есть несколько способов, как сделать так, чтобы хурма не вязала. Выбирайте любой.

Почему вяжет хурма

Чтобы понять, как сделать хурму сладкой и невяжущей, разберемся, почему она в принципе такой может не быть. Неприятные ощущения во рту вызывает группа веществ, которые называются танины. Они содержатся не только в хурме, но и, например, в вине, в чае, в некоторых ягодах. Во рту танины вступают во взаимодействие с белками, отчего нам и кажется, что хурма вяжет.

Много танинов может быть по 2 причинам. Во-первых, потому что хурма недостаточно спелая. Такая часто может попадаться в начале сезона этого фрукта. Если зрелые плоды мягкие, даже водянистые (кто-то скажет «сопливые»), их срывают заранее, чтобы во время транспортировки они не побились и не сгнили. Так что дома с ними придется поколдовать.

Во-вторых, вы могли выбрать неправильный сорт. В каких-то видах хурмы танинов больше, в каких-то меньше. Достаточно просто запомнить более сладкие сорта и выбирать их в первую очередь. Кстати, у нас есть гид по популярным сортам хурмы. Там подробно описано, чем они отличаются друг от друга.

Полезна ли вяжущая хурма

Конечно, как и любая другая. Да, она вряд ли покажется очень вкусной, но даже в такой хурме будет масса полезных веществ: витамины A, C, группы B, кальций, фосфор, железо (и это лишь малая часть).

Танины сами по себе тоже важны для организма. Это антиоксиданты и вещества растительного происхождения, которые способны снизить риск развития серьезных заболеваний, в том числе рака. Также танины имеют антибактериальные свойства и уменьшают воспаления.

Впрочем, есть мнение, что танины могут быть вредны. Такой подход к продуктам, к сожалению, может существенно сузить рацион. Поэтому скажем так: в спелой и сладкой хурме танинов так мало, что они вряд ли как-то отрицательно повлияют на организм. А неидеально спелый плод можно довести до совершенства, сделать так, чтобы он не вязал.

Из действительно негативных свойств танинов стоит упомянуть один — они могут мешать усвоению железа и со временем стать причиной железодефицитной анемии. Но вряд ли это произойдет из-за хурмы. А вот от привычки запивать чаем (в нем танинов больше) еду по возможности откажитесь. Достаточно употреблять напиток отдельно от приемов пищи и регулярно проверять уровень гемоглобина и запаса железа в организме в рамках чек-апа здоровья. Это существенно снизит риски.

Как избавиться от вязкости в хурме

Разберем 3 рабочих метода — простых и несложных, с которыми справится любая хозяйка.

Способ 1. Подержите хурму в теплой воде или окуните в кипяток и дайте ей потом немного полежать при комнатной температуре. Под воздействием тепла часть танинов разрушится, и плод будет менее вязким. Правда, от этого может пострадать его оригинальная текстура. Попробуйте, чтобы понять, подходит ли вам такой вариант.

Способ 2. Уберите хурму в морозилку и дайте ей застыть. После разморозьте, желательно бережно в холодильнике. Прошедшая шоковую обработку хурма будет вязать заметно меньше. Проверено опытным путем.

Способ 3. Дайте хурме дозреть дома. Да, есть невяжущие сорта хурмы, но если вы любите другие и очень хотите насладиться их вкусом, дайте плоду дойти до идеальной спелости. Положите хурму в вазу с бананами или уберите в бумажный пакет, оставьте при комнатной температуре. За 2–3 дня хурма станет идеальной.

Оставить комментарий

