Эксперт рассказала, почему один из видов масла используют только для жарки.

Многие используют подсолнечное масло для заправки салатов, не задумываясь, что не всегда оно безопасно. Куратор-нутрициолог Dietology Live Александра Бекмачева рассказала, чем нерафинированное масло отличается от рафинированного и какое в холодных блюдах не уместно.

Какое подсолнечное масло выбрать для салата

Выделяют два основных вида подсолнечного масла — рафинированное и нерафинированное.

Рафинированное масло проходит очистку (рафинацию), в процессе которой удаляются запах, вкус, цвет и примеси. Оно устойчиво к нагреванию, подходит для жарки, но в нем почти нет витамина E, фитостеролов и прочих биологически активных веществ, предупредили авторы статьи в журнале Oilseeds & Fats, Crops and Lipids.

Нерафинированное масло получают без глубокой обработки, только фильтруют. Такой продукт сохраняет натуральный вкус, аромат и полезные вещества (витамины E, A, омега-кислоты), но не терпит сильного нагрева.

«Если для заправки салата используете подсолнечное масло, то выбирайте нерафинированное. Так как рафинированное масло подвергается жесткой обработке при рафинации, уничтожаются все полезные соединения. Такое масло провоцирует окислительный стресс в организме, усугубляет воспалительный фон», — пояснила эксперт.

Какие недостатки у подсолнечного масла

Жирнокислотный состав подсолнечного масла далек от идеала. В нем доминируют омега-6 жирные кислоты, которые в избытке нарушают баланс жиров в организме человека. В связи с этим Александра Бекмачева предложила включать в рацион источники омега-3:

льняное масло; рыжиковое масло; конопляное масло; жирную морскую рыбу и морепродукты.

Чем улучшить салатную заправку

По словам нутрициолога, смешивание масла с другими компонентами делает салатную заправку не только вкусной, но и более полезной.

«Каждый вкус оригинальный, я люблю к маслу и лимонному соку добавлять дижонскую горчицу, получается насыщенный вкус», — поделилась лайфхаком эксперт.