У коричневого риса тонкий ореховый аромат, но он проигрывает белому из-за плотной текстуры. Очень сложно уловить момент, когда рис уже готов и его можно подавать на гарнир. Хочется, чтобы рис оказался рассыпчатым, хорошо жевался, но чуть упустишь — и зерна уже разварились, превратились в кашу. Однако бурый рис может стать замечательным гарниром! Просто давайте учиться, как его варить.

Как правильно варить бурый рис

Любой рис изначально представляет собой коричневый рис в его природном виде. Рисовое зернышко состоит из 3 компонентов: эндосперм, зародыш и верхняя оболочка — отруби. В продажу поступает бурый рис — не полностью очищенный от оболочки, которая придает цвет и приятный ореховый аромат.

Белый рис — это обработанный бурый, коричневый рис. Он полностью очищен от отрубей, поэтому варится быстрее, жуется легче, удален зародыш — белый рис хранится после удаления зародыша дольше. Что же остается в белом рисе? — Только эндосперм. Таким образом, бурый рис — это не отдельный сорт риса, а обычный рис, не прошедший цикл полной шлифовки до состояния белого.

Конечно, бурый рис полезнее, чем белый. Это и клетчатка от оболочки, и дополнительные витамины и микроэлементы от ценного зародыша. Но вот плотность порой заставляет нас отказаться от него в пользу белого. Это только лишь от неумения приготовить, получить приятную структуру.

Варится бурый рис дольше, чем белый, но не бесконтрольно. Стоит пропустить необходимое для варки время, и вместо рассыпчатого риса получатся разваренные рисовые зерна. Правильно сваренный бурый рис должен после варки остаться «зернышко к зернышку», с приятной жевательной текстурой и тонким ореховым ароматом. Именно такой рис станет отличным гарниром к мясу, птице и овощам.

Как подготовить бурый рис

Бурый рис перед приготовлением обязательно нужно промывать. Промывка риса в холодной воде не только улучшит его усвояемость и вкусовые качества, но и придаст ему более твердую текстуру.

Замачивать или не замачивать рис перед варкой? Споры об этом ведутся уже много лет. Некоторые считают, что рис непременно нужно замачивать, в то время как другие полагают, что это не имеет никакого значения. Так в чем же правда? Делает ли замачивание коричневый рис мягче? На самом деле необязательно сделает мягче, но может помочь улучшить текстуру.

Замачивание коричневого риса перед варкой сократит время приготовления, сделает его более нежным. Даже 30-минутное замачивание риса сократит время варки на 10 минут. При замачивании в воду уходят некоторые токсины природного происхождения. Но бурый рис на гарнир можно сварить и без замачивания. Попробуйте замочить промытый рис на ночь перед варкой. В другой раз сварите рис без замачивания. И решите для себя, какой вариант для вас более приемлем.

Сколько времени варить бурый рис

Рис можно сварить в обычной кастрюле за 40 минут: 30 минут активная варка и 10 минут на то, чтобы рис упрел.

Если хотите, чтобы рис сварился быстрее, замочите крупу перед варкой. Решите, как вам удобнее — замочить хотя бы на 30 минут и варить рис не 30 минут, а 20. Или варить 30 минут без замачивания. В любом случае нужно дать время рису упреть, впитать остатки воды, масла (если используете).

Это касается самой обычной варки риса в кастрюле с водой. Но ведь есть и другие способы варки риса, и тогда время будет уже другое.

Способы варки бурого риса (мультиварка, пароварка, кастрюля)

При наличии современных приборов крупы можно варить не только в кастрюле. На помощь вам придут мультиварка, пароварка. Да и в обычной кастрюле рис можно сварить 2 способами.

Самый простой и привычный способ — сварить рис в той посуде, которая всегда под рукой: в кастрюле. Для этого есть пара способов.

Промытый до прозрачной воды рис положить в кастрюлю, залить холодной водой из расчета на 1 часть коричневого риса 2 части воды, добавить соль и довести до закипания. Убавить огонь и варить на медленном огне 30 минут (в случае, если рис предварительно был замочен, — 20 минут). По окончании выключить огонь, накрыть кастрюлю с рисом полотенцем и дать отдохнуть рису 10 минут. По желанию в конце варки добавить сливочное масло, любимые специи. Если мерить стаканами, то из 1 стакана риса и 2 стаканов воды получится 3 стакана рассыпчатого гарнира из бурого риса. Рис можно сварить в большом количестве воды — взять, к примеру, на 1 стакан риса 5–6 стаканов воды. Варить также 30 минут, затем воду слить через дуршлаг, а рису обязательно дать отдохнуть.

Мультиварка/пароварка обычно имеет функции «крупы», «рис», «плов». Эти возможности позволяют приготовить рассыпчатый коричневый рис на гарнир.

На дно чаши мультиварки для приготовления риса налить немного растительного масла. Промытый и по желанию предварительно замоченный рис положить в мультиварку, добавить соль и налить воду из расчета 1:2. В режиме варки крупы или риса бурый рис будет вариться 30–35 минут, в зависимости от того, была ли крупа предварительно замочена. Под действием пара, создаваемого при готовке, рис распарится и станет гарантированно мягким и рассыпчатым.

Бурый рис на гарнир

Для приверженцев здорового образа жизни блюда с коричневым рисом — идеальное питание. Бурый рис может быть приготовлен любым способом, лишь бы на выходе получился рассыпчатым и хорошо жевался. Все остальное в нем уже есть — вкус и волшебный ореховый аромат. Кусочек сливочного масла или немного растительного, любимые специи — и такой гарнир из бурого риса можно подать к любому мясу, птице и овощам. Любите похрустеть? Рис перед подачей можно обжарить: ореховый аромат станет более выразительным.

Бурый рис на гарнир можно для подачи смешать с пассерованными луком и морковью, с жареными грибами, с брокколи, тыквой, зеленым горошком. Гарнир из коричневого риса заиграет новыми вкусовыми красками.

Кстати. Гликемический индекс бурого риса равняется 50, в то время как белый рис басмати (один из наиболее популярных сортов) имеет индекс 67. Очевидно, что неочищенный рис выигрывает с точки зрения диетологии.

Хозяйке на заметку. Попробуйте в гарнир из бурого риса добавить свежие травы: кинзу, петрушку или зеленый лук и легкий цитрусовый аромат — лимонную или апельсиновую цедру. Неплохо будет поверх гарнира добавить тертый пармезан.