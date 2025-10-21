Baltijas balss logotype
Какие тыквенные семечки можно есть?

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие тыквенные семечки можно есть?

Тыквенные семечки — полезный, а главное, доступный суперфуд. Но прежде чем приступить к сушке, нужно подготовить продукт.

Вот что нужно сделать в обязательном порядке, чтобы семечки не получились слишком мягкими или слишком жесткими, а стали идеальными по всем параметрам.

Прежде всего тыкву нужно вымыть под проточной водой, затем разделить плод пополам и удалить сердцевину с семечками.

Семечки нужно отделить от волокон. Проще всего сделать это так: смешайте мякоть с 1 ст. л. муки, а после промойте. Мука «склеит» волокна, и семена будут сами легко отделяться.

Затем важно перебрать зернышки. Уберите все, что выглядят подозрительно. Возможно, есть слишком плоские семена, гнилые, сухие, любые испорченные. То, что пройдет проверку и останется, переложите в дуршлаг и промойте под водой.

Чистые семечки должны пройти этап предварительной сушки. Для этого разложите их на хлопковой ткани, большом блюде или подносе и оставьте для подсушивания на 30–40 минут. Только после этого можно приступать к основательной сушке в специальном приборе, микроволновке, духовке или на открытом воздухе. Так тыквенные семечки получатся хрустящими, но не жесткими.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео