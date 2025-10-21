Baltijas balss logotype
Можно ли есть шоколад, на котором образовался белый налет?

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.10.2025
Изображение к статье: Можно ли есть шоколад, на котором образовался белый налет?

Бледные пятна на шоколаде не опасны для здоровья. Это явление называют «поседением шоколада» и происходит оно из-за движения молекул в его веществе.

Шоколад производится из бобов растения какао, которые после ферментации и обжарки превращаются в какао-массу и какао-масло. Первая отвечает за вкусовые и цветовые характеристики шоколада, а масло за текстуру.

Поседение может быть жировым или сахарным. Первое происходит, если какао-масло поднимается к поверхности продукта, создавая белесый налет. А сахарное происходит при повышенной влажности, оставляя шероховатую поверхность. Процесс темперирования, который используется при производстве шоколада, помогает сохранить его структуру и блеск. Однако при неправильном хранении или воздействии тепла шоколад может потерять свою кристаллическую структуру.

Несмотря на изменения во внешнем виде, шоколад остается безопасным для употребления.

#полезно знать
