Правда ли, что коричневый сахар полезнее белого? 0 150

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правда ли, что коричневый сахар полезнее белого?

Говорят, что при выборе между белым и коричневым сахаром предпочтение лучше отдавать последнему. Это объясняют тем, что коричневый сахар полезнее. Но так ли это на самом деле?

Некоторые люди думают, что цвет — это единственное различие между белым и коричневым сахаром. Или что коричневый сахар — это тот же белый сахар, но только нерафинированный (то есть, неочищенный от примесей). На самом деле все правильно, однако главной особенностью коричневого сахара является его состав.

Из чего изготавливается сахар

В промышленности сахар различают по источнику сырья. Для производства кондитерских изделий используют следующие виды: тростниковый, свекольный, пальмовый, кленовый.

Любой из этих видов сахара рафинируется (очищается от примесей), но только тростниковый может использоваться в нерафинированном виде в пищу, поскольку остальные варианты имеют неприятные вкусовые оттенки в неочищенном состоянии.

Как изготавливается сахар

Процесс получения сахара состоит из нескольких этапов. Сначала сахарную свеклу или сахарный тростник нарезают моют и подготавливают к экстракции — извлечению сахара с помощью горячей воды. После извлечения сока остается побочный продукт — густой коричневый сироп, который называют патокой.

Полученный сок, который содержит одержит около 15% сахарозы, смешивают с известковым молоком для очистки от тяжелых примесей и пропускают через раствор диоксида углерода, который связывает вещества, не относящиеся к сахару.

Затем получившееся сырье фильтруют и получают на выходе уже очищенный сок, который отбеливают сернистым газом и фильтруют через активированный уголь. Многие сорта сахара содержат разное количество растительного сока – мелассы (она же патока), что дает кристаллам различные оттенки белого цвета.

После выпаривания лишней влаги остается жидкость с содержанием сахара уже в 50-65%, которая далее отправляется на кристаллизацию. Эта процедура направлена на получение следующего промежуточного продукта переработки – утфеля (смеси кристаллов сахарозы и мелассы). Далее чтобы окончательно отбелить саха, избавиться от «красящей» мелассы и оставить только сахарозу, применяют центрифугу. Полученный на этом этапе белый сахар остается только высушить. Его уже можно употреблять в пищу — в отличие от тростникового, процесс производства которого на этом этапе не завершается.

Теперь, когда белый сахар готов, переходим к изготовлению коричневого сахара. Он создается одним из двух способов: либо патока добавляется обратно в белый сахар, либо исходный сахар обрабатывается лишь частично, так что часть исходной патоки все еще остается. Именно патока придает коричневому сахару его насыщенный цвет.

Какой сахар полезнее: белый или коричневый

Главное преимущество нерафинированного тростникового коричневого сахара – его химический состав. Он отличается по содержанию в сахаре различных микроэлементов. Калорийность же у двух видов практически одинакова. Коричневый сахар, по сравнению с белым, содержит в себе такие элементы, как магний, калий, железо, кальций, фосфор, цинк. Также в нем присутствует большое количество витаминов группы В. В процессе рафинации сахара все эти полезные вещества удаляются вместе с патокой.

То есть, да, определенные преимущества у коричневого сахара все же есть. Однако он будет считаться более полезным в сравнении с обычным белым сахаром только в случае умеренного употребления. Проще говоря, не думайте, что раз нерафинированный сахар содержит больше полезных веществ, то и есть его можно больше и чаще. Если вы решите вести здоровый образ жизни и замените белый сахар коричневым, но при этом не сократите количество ложек этого подсластителя в своем чае, то особой пользы не будет.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
