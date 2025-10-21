Baltijas balss logotype
Секрет французских поваров: как спасти недостаточно густой соус 0 57

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Секрет французских поваров: как спасти недостаточно густой соус

Когда сливочный соус для пасты или другого блюда получается слишком жидким, многие добавляют муку, сливки или сыр. Не всегда эти методы дают нужный результат — мука образует комки, сливки расслаиваются, а сыр пересаливает соус.

Повар-блогер Let Lee Cook предложил решение, которое работает гораздо лучше.

Что делать с мукой и маслом

Кулинар советует:

Смешать равные части сливочного масла и муки;
Скатать из массы небольшой шарик;
Добавить его в горячий соус.

Этот прием представляет собой классический французский способ, известный как beurre manié («мучное масло»). Масло равномерно «захватывает» частички муки, и при нагревании они растворяются, не образуя комков. Соус при этом густеет, как нужно.

У «мучного масла» есть несколько особенностей. Например, эксперты портала Hospitality.Institute предостерегают: не стоит сочетать beurre manié с кипящим соусом. Иначе его текстура может нарушиться. Также рекомендуется проверить, достаточно ли в соусе специй после добавления «мучного масла» — оно может сделать вкус более пресным.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео