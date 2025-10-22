Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А вы знаете главный секрет изготовления пармезана? 0 104

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: А вы знаете главный секрет изготовления пармезана?

Интернет-пользователей взволновала информация о технологии производства пармезана, которая показалась многим довольно неприятной.

Этот знаменитый итальянский сыр изготавливается исключительно из коровьего молока с использованием сычужного фермента, получаемого из четвёртого желудка молодых телят — животных, которые питаются только молоком и ещё не перешли на твёрдую пищу.

Благодаря ферменту химозину молоко сворачивается, образуя плотный сгусток — ключевой этап формирования характерной структуры пармезана. Хотя некоторые современные сыроварни применяют растительные аналоги сычужного фермента, большинство производителей по-прежнему придерживаются классического способа, основанного на животном сырье.

Этот факт вызывает неприятие у веганов и вегетарианцев, а также у тех, кто стремится избегать продуктов, связанных с использованием органов животных. Поэтому людям с осознанными пищевыми предпочтениями стоит уточнять состав и способ производства сыра у продавцов или официантов перед покупкой или заказом. Такой подход поможет сделать осознанный выбор и избежать неожиданных открытий.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Гранатовый сок для сердца и сосудов: диетолог дала советы, как его пить, действительно, с пользой
Изображение к статье: Гранатовый сок для сердца и сосудов: диетолог дала советы, как его пить, действительно, с пользой
Кулинарам объяснили, почему нельзя хранить вареный рис дольше суток
Изображение к статье: Кулинарам объяснили, почему нельзя хранить вареный рис дольше суток
Хрустящий лук фри: как шеф Елена Ландэ делает его за 10 минут
Изображение к статье: Хрустящий лук фри: как шеф Елена Ландэ делает его за 10 минут
Изображение к статье: Суперсила. Врач назвала продукт против бактерий и холестерина
Суперсила. Врач назвала продукт против бактерий и холестерина 640
Изображение к статье: Бесполезно: диетолог назвала масло, которое не подходит для салатов
Бесполезно: диетолог назвала масло, которое не подходит для салатов 1 638
Изображение к статье: Без антибиотиков: иммунолог назвала 6 видов «чистого» мяса
Без антибиотиков: иммунолог назвала 6 видов «чистого» мяса 1032
Изображение к статье: Как правильно варить бурый рис на гарнир
Как правильно варить бурый рис на гарнир 206

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 125
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео