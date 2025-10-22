Этот знаменитый итальянский сыр изготавливается исключительно из коровьего молока с использованием сычужного фермента, получаемого из четвёртого желудка молодых телят — животных, которые питаются только молоком и ещё не перешли на твёрдую пищу.

Благодаря ферменту химозину молоко сворачивается, образуя плотный сгусток — ключевой этап формирования характерной структуры пармезана. Хотя некоторые современные сыроварни применяют растительные аналоги сычужного фермента, большинство производителей по-прежнему придерживаются классического способа, основанного на животном сырье.

Этот факт вызывает неприятие у веганов и вегетарианцев, а также у тех, кто стремится избегать продуктов, связанных с использованием органов животных. Поэтому людям с осознанными пищевыми предпочтениями стоит уточнять состав и способ производства сыра у продавцов или официантов перед покупкой или заказом. Такой подход поможет сделать осознанный выбор и избежать неожиданных открытий.