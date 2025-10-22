Baltijas balss logotype
Кулинарам объяснили, почему нельзя хранить вареный рис дольше суток 0 217

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кулинарам объяснили, почему нельзя хранить вареный рис дольше суток

Чем дольше рис ждет момента, тем более опасным он становится.

Рис, наравне с макаронами и картофелем, входит в число самых универсальных гарниров. Особенно приятно, что текстура крупы почти не меняется: рис можно достать из холодильника, слегка разогреть или оставить охлажденным и сразу подать с мясом, птицей и рыбой.

Правда, делать так не советуют. Причину объяснили эксперты издания «Доктор Питер» со ссылкой на биотехнолога Кашива Кхана.

Почему вареный рис опасен

После приготовления в рисе быстро размножаются невидимые глазу плесневые грибы и бактерии Bacillus cereus. Споры этих микроорганизмов, согласно статье в журнале Foods, устойчивы к нагреву и при неправильном хранении выделяют токсины, которые вызывают диарею, рвоту, расстройства пищеварения, а при постоянном употреблении — проблемы с печенью и иммунитетом. Сколько можно хранить рис

Сроки годности риса зависят от условий. Его можно оставить:

в домашнем холодильнике при температуре до 4 °C — на 24 часа;
в заведениях общепита — максимум на 12 часов;

Убирать рис в холод нужно в первые 2 часа после приготовления. Слишком большие порции можно заморозить сразу после варки.

