Поздняя осень — пора свежей клюквы. Если вы часто болеете инфекциями мочевыводящих путей, у вас регулярно бывают герпетические высыпания или повышен холестерин и давление, то эту ягоду особенно рекомендуется включать в рацион.

Оружие против бактерий и холестерина

«Клюква обладает мощнейшим антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Все дело в том, что в ней содержатся проантоцианиды. Именно они придают клюкве ее главную суперсилу. Эти вещества уникальным тем, что предотвращают так называемое прилипание бактерий к стенкам мочевыводящих путей и желудка. Это главное оружие против цистита и уретрита», — рассказала врач-диетолог, терапевт, кардиолог Татьяна Залётова.

Также врач отметила, что в клюкве содержится природный флавоноид кверцетин, вместе с витамином С эти антиоксиданты борются с окислительным стрессом и укрепляют стенки сосудов, снижая воспаление. Кроме этого, в клюкве большое количество органических кислот. «Бензойная кислота — природный консервант, обладает антисептическими свойствами, — продолжает диетолог. — Лимонная и яблочная кислоты способствуют улучшению пищеварения. За счет проантоцианидинов и органических кислот клюква помогает бороться не только с бактериями мочевыводящих путей, но и с бактериями в ротовой полости, снижая риск кариеса и болезней десен. И даже с некоторыми вирусами. Например, может уменьшать частоту герпетических высыпаний. Также клюква способствует снижению уровня плохого холестерина, повышает эластичность сосудов и может мягко снижать артериальное давление».

Кому особенно рекомендуется клюква?

Людям с хроническими рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей (циститами и другими), полости рта, часто болеющим ОРВИ, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями полезно включать ягоду в общую диету.

«Профилактический прием клюквы может значительно снизить частоту обострений инфекций, укрепить иммунитет в сезон простуд. Однако есть важное ограничение. При мочекаменной болезни, обусловленной оксалатными камнями, клюкву следует употреблять с осторожностью и только после консультации с врачом, так как она содержит оксалаты (соли щавелевой кислоты. — Прим. ред.)», — предупреждает врач.