Овощ, который, скорее всего, уже есть в холодильнике или кладовой, служит «метаболическим суперфудом» — заявили диетологи.

Речь идет, как ни странно, о капусте. По словам диетолога Джейн Леверих, эксперта портала EatingWell, крестоцветные — это кладезь питательных веществ для здорового обмена веществ.

Какие полезные вещества есть в капусте

В одном кочане краснокочанной или белокочанной капусты сочетаются разные виды питательных веществ, которые со всех сторон поддерживают стабильный уровень сахара в крови, уменьшают воспаление и улучшают работу пищеварительной системы. Особого внимания заслуживают:

антиоксиданты (витамины С и Е, флавоноиды и глюкозинолаты, которые защищают клетки от окислительного стресса); витамин К (нормализует давление); антоцианы (есть в краснокочанной капусте и борются с «плохим» холестерином); клетчатка (в 100 граммах капусты содержится около 2 г пищевых волокон).

Кроме того, капуста имеет низкий гликемический индекс. Согласно статье из British Journal of Nutrition, регулярное употребление крестоцветных овощей, включая капусту, помогает повысить чувствительность к инсулину и снизить риск развития диабета 2 типа.

Как есть капусту, чтобы был эффект

Положительный эффект проявляется только в том случае, если есть капусту постоянно и в разных формах — свежую, тушеную и запеченную. Для лучшего усвоения витаминов сочетайте капустные блюда с полезными жирами, такими как растительные масла или орехи, и чередуйте белую, красную капусту, брокколи и брюссельскую. У всех сортов и разновидностей есть свои преимущества.

А еще в рационе должна появиться квашеная капуста. В процессе ферментации к витаминам, минералам и клетчатке присоединяются еще и пробиотики, столь необходимые для хорошего пищеварения.