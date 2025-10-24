По словам специалиста, особенно много селена находится в желтке. Его уровень во многом зависит от корма, которым питаются куры, поэтому органические яйца считаются наиболее полезными.

Взрослым достаточно употреблять 1–2 яйца в день, а детям — одно, уточнила врач.

Селен также содержится в мясе и рыбе, особенно в тунце и лососе. Например, 150 г куриной или индюшиной грудки обеспечивают около 50 % суточной нормы минерала. А порция печени птицы весом 50–70 г покрывает потребность в селене почти полностью. Однако употреблять печень ежедневно не рекомендуется из-за высокого содержания витамина А, подчеркнула Сысоева.