Злоупотребление сладостями может негативно влиять на работу мозга и качество сна, сообщила невролог И. Милюхина.

Врач сослалась на исследование китайских специалистов, которые изучали качество сна сотрудниц кондитерской фабрики. Результаты показали, что употребление сладкого значительно снижает глубину сна.

По словам невролога, именно во время фазы глубокого сна происходит перенос информации из кратковременной памяти в долговременную. При нарушении этого процесса ухудшаются концентрация внимания и способность к запоминанию, пишет KP.RU.

Кроме сладостей, на работу мозга отрицательно влияют также красное мясо и алкоголь, добавила специалист.