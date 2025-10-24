Диетолог М. Гинзбург рассказал, как можно повысить пользу хлеба.

По словам специалиста, оптимально хранить хлеб в морозильной камере — это помогает минимизировать возможный вред от продукта. Замораживание замедляет расщепление крахмала, поэтому после употребления такого хлеба уровень глюкозы в крови повышается постепенно. В случае же с обычным хлебом уровень сахара резко подскакивает, что может увеличить риск развития диабета.

Врач отметил, что размораживать хлеб можно в тостере или микроволновке — при этом он сохранит свои полезные свойства.

Хлеб, подчеркнул Гинзбург, укрепляет кости, поддерживает работу мозга и служит ценным источником энергии.