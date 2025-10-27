Начало ноября станет самым удачным временем для квашения капусты. Эксперты поделились секретами, которые сделают закуску еще вкуснее — все получится, даже если вы немного отойдете от рекомендаций лунного календаря.

Для того, чтобы добиться правильной текстуры и яркого вкуса, нужно внимательно подойти к выбору ингредиентов, прежде всего — самой капусты. Идеальными для квашения считаются поздние сорта. В них сочетается сочность, хрусткость, а еще они прекрасно подойдут для длительного хранения.

Второй незаменимый ингредиент — соль. Квасить капусту советуют с использованием крупной соли. На 1 кг овоща идет примерно 20 г добавки. Иногда вместе с солью кулинары добавляют еще и сахар, но с ним нужно быть осторожнее. Из-за избытка подсластителя капуста может стать слишком «склизкой».

Наконец, рецепт квашеной капусты можно дополнить морковью поздних сортов и любимыми специями. Главное, добавлять не более 50 г других овощей, иначе замедлится процесс ферментации.