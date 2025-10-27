Когда за окном промозгло, хочется чего-то теплого и сладкого. Горячий шоколад подойдет, и какао тоже… В чем же принципиальная разница? Ответ нашелся у шефа Джейсона Бектона, собеседника портала Epicurious.

Какао и горячий шоколад — это два совершенно разных напитка, уточнил Бектон.

Если рассматривать каждый подробнее, то какао готовят из несладкого порошка с добавлением молока и сахара. Горячий шоколад, напротив, содержит настоящие кусочки шоколада, растопленные в молоке, сливках или растительном напитке. Он гуще и насыщеннее по вкусу благодаря какао-маслу.

Как известно благодаря ученым из Хорватии, исследование которых опубликовано в издании Separations, продукты с высоким содержанием какао, как одноименный напиток или темный шоколад, связаны с улучшением настроения, уменьшением воспаления и укреплением сосудов, но употреблять их следует в умеренном количестве — не больше 1 чашки в день, если речь о питьевых формах.

Что проще приготовить дома — какао или горячий шоколад

Прежде чем приступать к приготовлению того или иного напитка, определите, сколько времени есть в запасе. Если хочется быстро сделать что-то согревающее, выбирайте какао:

смешайте какао-порошок с сахаром; добавьте горячее молоко и щепотку соли (она усилит вкус); по желанию приправьте напиток корицей или ванилью.

Для горячего шоколада нужно больше времени и больше ингредиентов: 50 г темного шоколада, 200 мл молока, 1 ч. л. сливок и чуть-чуть какао-порошка. Сначала растопите шоколад в горячем молоке, затем добавьте специи и взбейте все венчиком.