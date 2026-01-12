Клюква является одной из самых популярных ягод, обладающей уникальным составом и множеством полезных свойств. Врач-диетолог и специалист по здоровому питанию Елена Соломатина делится информацией о клюкве и предостерегает, что, несмотря на ее пользу, ягода может быть вредной.

Елена Соломатина подчеркивает, что многочисленные исследования подтвердили эффективность клюквы в защите организма от кардиометаболических заболеваний. К ним относятся различные болезни сердца и сосудов, а также нарушения обмена веществ. Ученые утверждают, что эта ягода может способствовать увеличению продолжительности жизни благодаря высокому содержанию нутриентов.

«Хотя почти 80% клюквы составляет вода, в оставшихся 20% сосредоточено значительное количество витаминов, особенно группы В, а также A, E, K и C. Кроме того, в клюкве содержится много натрия, магния, цинка, меди, калия, железа, фосфора и других необходимых микроэлементов. Не стоит забывать о присутствии углеводов и клетчатки, а также о низкой калорийности, но только в свежем виде», — отмечает Елена Соломатина.

Такой разнообразный и полезный состав не только помогает нормализовать уровень холестерина в крови и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, уточняет врач, но и оказывает положительное влияние на другие системы организма.

«Несмотря на все преимущества продукта, следует помнить, что любая пища может вызывать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции. Например, клюква очень схожа с облепихой, и обе ягоды могут вызывать раздражение желудка из-за высокой кислотности. Поэтому я не рекомендую употреблять клюкву в больших количествах тем, кто страдает гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — предостерегает доктор Соломатина.

Она также советует быть осторожными с клюквой тем, кто страдает мочекаменной болезнью. Чрезмерное употребление этой ягоды может усугубить течение заболевания или спровоцировать его развитие.