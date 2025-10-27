В холодное время года многим хочется выпить чего-то горячего, однако это может быть вредно для здоровья, предостерёг терапевт А. Коньков.

По словам специалиста, при температуре напитка выше 65 °C происходит повреждение слизистой оболочки, что может проявляться как кратковременный ожог и дискомфорт, так и микротравмы. Если подобное воздействие повторяется регулярно, оно способно привести к хроническому воспалению.

Кроме того, постоянное употребление слишком горячих напитков повышает риск эзофагита — воспаления слизистой пищевода, которое со временем может спровоцировать развитие более серьёзных заболеваний, включая злокачественные новообразования.

Слишком горячие жидкости также нередко раздражают слизистую желудка и усугубляют течение хронического гастрита или язвы, отметил врач. Оптимальной считается температура напитка не выше 55 °C — в этом случае он не повредит слизистой.

Коньков посоветовал не пить чай или кофе сразу после заваривания — лучше подождать около пяти минут. Также следует избегать обжигающих глотков на морозе и учитывать индивидуальную чувствительность.