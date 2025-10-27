Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Слишком горячие напитки увеличивают риск онкологии. Какая температура безопасна? 0 149

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Слишком горячие напитки увеличивают риск онкологии. Какая температура безопасна?

В холодное время года многим хочется выпить чего-то горячего, однако это может быть вредно для здоровья, предостерёг терапевт А. Коньков.

По словам специалиста, при температуре напитка выше 65 °C происходит повреждение слизистой оболочки, что может проявляться как кратковременный ожог и дискомфорт, так и микротравмы. Если подобное воздействие повторяется регулярно, оно способно привести к хроническому воспалению.

Кроме того, постоянное употребление слишком горячих напитков повышает риск эзофагита — воспаления слизистой пищевода, которое со временем может спровоцировать развитие более серьёзных заболеваний, включая злокачественные новообразования.

Слишком горячие жидкости также нередко раздражают слизистую желудка и усугубляют течение хронического гастрита или язвы, отметил врач. Оптимальной считается температура напитка не выше 55 °C — в этом случае он не повредит слизистой.

Коньков посоветовал не пить чай или кофе сразу после заваривания — лучше подождать около пяти минут. Также следует избегать обжигающих глотков на морозе и учитывать индивидуальную чувствительность.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые посоветовали подросткам с ожирением есть кешью
Изображение к статье: Выбран самый полезный сорт чая — это не зеленый!
Изображение к статье: «Ешьте ложками, чтобы быть здоровыми»: врач назвала самые полезные виды варенья
Изображение к статье: Сколько и как варить овощи для оливье: советы шеф-повара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео