Пластик встречается не только в воде и рыбе, но и в сыре.
Исследование ученых из Падуанского университета (Италия) показало, что в большинстве молочных продуктов содержатся микропластиковые частицы. Об этом сообщили в журнале Science of Food.
Что показали лабораторные эксперименты
Специалисты проанализировали 28 образцов молока и сыра и обнаружили ПЭТ, полиэтилен и полипропилен в 26 из них.
Наибольшие концентрации микропластика были выявлены в зрелых сортах, таких как чеддер и пармезан, — до 1850 частиц/кг. Для сравнения, в свежих (моцарелле, рикотте, фете) содержалось около 1280 частиц/кг, а в молоке — всего 350 частиц/л.
Частицы пластика попадают в готовую продукцию не только через упаковку. Они также могут «проникнуть» через корма, доильное оборудование или спецодежду работников. Помимо этого, при длительном прессовании и выдержке частицы из оборудования или окружающей среды активнее накапливаются в сырах.
Чем опасен микропластик в еде
Ученые пока не установили, как микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. По данным исследований последних лет, он может:
нарушать уровень сахара в крови;
вызывать хронические воспаления;
повреждать клетки и печень;
влиять на гормональный баланс и микрофлору кишечника.
Как снизить неблагоприятное воздействие микропластика
Уменьшить количество микропластика, которое мы получаем с пищей, получится, если отказаться от частого использования бутилированной воды, заменить пластиковые разделочные доски на деревянные или стеклянные и хранить продукты в стекле и другой «устойчивой» таре.
Оставить комментарий