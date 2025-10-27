Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые нашли микропластик почти во всех видах сыра — вот какие безопаснее 0 180

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые нашли микропластик почти во всех видах сыра — вот какие безопаснее

Пластик встречается не только в воде и рыбе, но и в сыре.

Исследование ученых из Падуанского университета (Италия) показало, что в большинстве молочных продуктов содержатся микропластиковые частицы. Об этом сообщили в журнале Science of Food.

Что показали лабораторные эксперименты

Специалисты проанализировали 28 образцов молока и сыра и обнаружили ПЭТ, полиэтилен и полипропилен в 26 из них.

Наибольшие концентрации микропластика были выявлены в зрелых сортах, таких как чеддер и пармезан, — до 1850 частиц/кг. Для сравнения, в свежих (моцарелле, рикотте, фете) содержалось около 1280 частиц/кг, а в молоке — всего 350 частиц/л.

Частицы пластика попадают в готовую продукцию не только через упаковку. Они также могут «проникнуть» через корма, доильное оборудование или спецодежду работников. Помимо этого, при длительном прессовании и выдержке частицы из оборудования или окружающей среды активнее накапливаются в сырах.

Чем опасен микропластик в еде

Ученые пока не установили, как микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. По данным исследований последних лет, он может:

нарушать уровень сахара в крови;
вызывать хронические воспаления;
повреждать клетки и печень;
влиять на гормональный баланс и микрофлору кишечника.

Как снизить неблагоприятное воздействие микропластика

Уменьшить количество микропластика, которое мы получаем с пищей, получится, если отказаться от частого использования бутилированной воды, заменить пластиковые разделочные доски на деревянные или стеклянные и хранить продукты в стекле и другой «устойчивой» таре.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые посоветовали подросткам с ожирением есть кешью
Изображение к статье: Выбран самый полезный сорт чая — это не зеленый!
Изображение к статье: «Ешьте ложками, чтобы быть здоровыми»: врач назвала самые полезные виды варенья
Изображение к статье: Сколько и как варить овощи для оливье: советы шеф-повара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео