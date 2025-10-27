Пластик встречается не только в воде и рыбе, но и в сыре.

Исследование ученых из Падуанского университета (Италия) показало, что в большинстве молочных продуктов содержатся микропластиковые частицы. Об этом сообщили в журнале Science of Food.

Что показали лабораторные эксперименты

Специалисты проанализировали 28 образцов молока и сыра и обнаружили ПЭТ, полиэтилен и полипропилен в 26 из них.

Наибольшие концентрации микропластика были выявлены в зрелых сортах, таких как чеддер и пармезан, — до 1850 частиц/кг. Для сравнения, в свежих (моцарелле, рикотте, фете) содержалось около 1280 частиц/кг, а в молоке — всего 350 частиц/л.

Частицы пластика попадают в готовую продукцию не только через упаковку. Они также могут «проникнуть» через корма, доильное оборудование или спецодежду работников. Помимо этого, при длительном прессовании и выдержке частицы из оборудования или окружающей среды активнее накапливаются в сырах.

Чем опасен микропластик в еде

Ученые пока не установили, как микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. По данным исследований последних лет, он может:

нарушать уровень сахара в крови; вызывать хронические воспаления; повреждать клетки и печень; влиять на гормональный баланс и микрофлору кишечника.

Как снизить неблагоприятное воздействие микропластика

Уменьшить количество микропластика, которое мы получаем с пищей, получится, если отказаться от частого использования бутилированной воды, заменить пластиковые разделочные доски на деревянные или стеклянные и хранить продукты в стекле и другой «устойчивой» таре.