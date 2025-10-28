Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперты назвали 5 овощей, которые полезнее в приготовленном виде 0 447

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты назвали 5 овощей, которые полезнее в приготовленном виде

Многие уверены, что чем меньше овощи подвергаются тепловой обработке, тем они полезнее.

Однако диетологи — в том числе эксперты издания EatingWell — все чаще говорят об обратном. Некоторые продукты раскрывают свои питательные свойства только после приготовления, ведь так организм способен усваивать из них больше антиоксидантов, витаминов и минералов.

В частности, в список продуктов, которым необходима обработка, входят:

морковь;
помидоры;
шпинат;
лук;
баклажаны.

Морковь — бета-каротин

При нагревании клеточные стенки моркови разрушаются, и бета-каротин, предшественник витамина A, становится доступнее для усвоения. Исследования показывают, что при варке, например, его биодоступность возрастает в 6–7 раз.

Помидоры — ликопин

В процессе приготовления количество ликопина в томатах не уменьшается, а увеличивается. Антиоксидант защищает сосуды и снижает риск онкологических заболеваний. Более того, жареные или запеченные помидоры с оливковым маслом — оптимальный способ усвоить ликопин, ведь он жирорастворим.

Шпинат и другая зелень — железо и кальций

При приготовлении на пару или в духовке в листовой зелени падает уровень оксалатов, природных соединений, мешающих усвоению минералов. В результате железо и кальций из шпината, капусты и других продуктов тоже становятся доступнее.

Лук — кверцетин

При запекании и обжарке в луке увеличивается количество кверцетина — соединения, известного своими противовоспалительными свойствами. Если варите суп, то часть антиоксидантов переходит в бульон, поэтому польза сохраняется.

Баклажаны — многочисленные антиоксиданты

Сырые баклажаны содержат горькие соединения, а при запекании или жарке они исчезают. Термообработка также делает антиоксиданты из кожуры более усвояемыми.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доктор перечислила продукты, повышающие мужскую фертильность
Изображение к статье: Диетолог опровергла главный миф о майонезе
Изображение к статье: Этот необычный продукт посоветовали от осенней апатии
Изображение к статье: «Ешьте ложками, чтобы быть здоровыми»: врач назвала самые полезные виды варенья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда
Люблю!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео