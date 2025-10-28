Многие уверены, что чем меньше овощи подвергаются тепловой обработке, тем они полезнее.

Однако диетологи — в том числе эксперты издания EatingWell — все чаще говорят об обратном. Некоторые продукты раскрывают свои питательные свойства только после приготовления, ведь так организм способен усваивать из них больше антиоксидантов, витаминов и минералов.

В частности, в список продуктов, которым необходима обработка, входят:

морковь; помидоры; шпинат; лук; баклажаны.

Морковь — бета-каротин

При нагревании клеточные стенки моркови разрушаются, и бета-каротин, предшественник витамина A, становится доступнее для усвоения. Исследования показывают, что при варке, например, его биодоступность возрастает в 6–7 раз.

Помидоры — ликопин

В процессе приготовления количество ликопина в томатах не уменьшается, а увеличивается. Антиоксидант защищает сосуды и снижает риск онкологических заболеваний. Более того, жареные или запеченные помидоры с оливковым маслом — оптимальный способ усвоить ликопин, ведь он жирорастворим.

Шпинат и другая зелень — железо и кальций

При приготовлении на пару или в духовке в листовой зелени падает уровень оксалатов, природных соединений, мешающих усвоению минералов. В результате железо и кальций из шпината, капусты и других продуктов тоже становятся доступнее.

Лук — кверцетин

При запекании и обжарке в луке увеличивается количество кверцетина — соединения, известного своими противовоспалительными свойствами. Если варите суп, то часть антиоксидантов переходит в бульон, поэтому польза сохраняется.

Баклажаны — многочисленные антиоксиданты

Сырые баклажаны содержат горькие соединения, а при запекании или жарке они исчезают. Термообработка также делает антиоксиданты из кожуры более усвояемыми.