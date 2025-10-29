Baltijas balss logotype
В чем скрытый вред глинтвейна, даже безалкогольного?

Дата публикации: 29.10.2025
Изображение к статье: В чем скрытый вред глинтвейна, даже безалкогольного?

Как только на улице становится холоднее, начинается сезон согревающих напитков. Какао, горячий шоколад, травяные чаи, но самый изысканный и любимый многими вариант — глинтвейн.

Биолог Ирина Лялина заявила, что пряный напиток — и с вином, и без вина — пить слишком часто нельзя.

Классическая версия напитка содержит красное вино, сахар и специи. По словам Лялиной, сочетание алкоголя и сахара усиливает нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Сосуды расширяются, уровень сахара в крови растет, а значит, возникают скачки давления из-за перегрузки.

Кроме того, глинтвейн пьют горячим, и спирт в нем усваивается быстрее, чем в холодном виде. Есть риск, что произойдет резкое повышение концентрации алкоголя в крови и обострение хронических заболеваний печени и поджелудочной железы.

Как на организм влияет безалкогольный глинтвейн

Многие считают, что если убрать вино, напиток станет полностью безопасным. Только биолог предупредила, что при нагревании фруктовые соки теряют часть воды — концентрация сахаров в них возрастает. Это вредно для зубов, обмена веществ и может способствовать набору веса.

Кроме того, некоторые ингредиенты глинтвейна, такие как цитрусовые мед и пряности, могут спровоцировать аллергию.

Не только вред

При разумном подходе, то есть при употреблении 1 порции напитка в день, глинтвейн все-таки способен принести пользу:

красное вино, как показали исследования, содержит полифенолы — антиоксиданты, которые укрепляют сосуды и улучшают кровообращение; пряности активизируют обмен веществ и помогают противостоять простудам.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    Решил приготовить глинтвейн, но из спиртного была только водка. Из специй только чёрный перец, а из цитрусовых только репчатый лук.

    4
    1

