Эксперты советуют не забывать про вакцинацию и с помощью питания укреплять естественные защитные силы организма.
Рекомендуется не только есть побольше овощей и фруктов, а также добавить в рацион кисломолочные продукты. Таким советом поделился доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
Как кефир укрепляет иммунитет
Доктор Тяжельников пояснил, что кефир и другие продукты с пробиотиками помогают организму сопротивляться вирусам. Достаточно употреблять «кисломолочку» не менее 4–5 раз в неделю, а еще лучше — каждый день.
Иммунитету помогают живые бактерии, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. В этом органе сосредоточится до 70% клеток иммунной системы, поэтому чем крепче микробиом, тем меньше шансов подхватить вирус или столкнуться с осложнениями после болезни.
Вместе с пробиотиками кефир богат:
кальцием;
белком;
витаминами B2, B12, D и K;
калием и магнием;
органическими кислотами.
Когда и как лучше пить кефир
Популярная традиция пить кефир на ночь известна с советских времен, однако современные врачи считают, что напиток лучше усваивается в первой половине дня или после обеда. Это снижает нагрузку на ЖКТ и помогает усвоить кальций и белок.
В день хватит 1 стакана (200 мл) кефира или несладкой ряженки в день.
Чем заменить кефир, если вы его не любите
Пробиотики получают как из кисломолочных продуктов, так и из других источников. Вот чем можно заменить кефир, не отказываясь от пользы.
