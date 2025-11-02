Диетолог рассказал, кому обязательно нужно есть сало 1 1632

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказал, кому обязательно нужно есть сало

Сало считают полезным продуктом, а некоторым людям его и вовсе нужно есть постоянно. О показаниях рассказал нутрициолог Юрий Лысиков.

Специалист отметил, что существуют несколько категорий людей, которым нужно срочно включить сало в свой рацион. В первую очередь это те, кто трудится в тяжелых, порой экстремальных условиях, например, на стройке или на лесоповале.

Сало поможет и тем, кто много трудится на даче. На сад, огород и бытовые дела уходит много сил, дачники это знают. Получить дополнительную энергию позволят 2–3 кусочка продукта.

Спортсменам, которые сильно устают после тренировок, врач также предложил перекусывать салом. В целом все, кто много двигается или занимается физической работой, могут употреблять сало как плотный перекус. Продукт быстро переваривается и легко усваивается. Он согревает, дает силы, но не влияет на массу тела. Однако злоупотреблять ценным источником жиров не стоит — как известно, все полезное полезно в меру.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
