Сало, беляши и огурцы: эксперты назвали 6 самых неожиданных пар к шампанскому 1 314

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сало, беляши и огурцы: эксперты назвали 6 самых неожиданных пар к шампанскому

Шампанское подают к фруктам, изысканным закускам с морепродуктами, а еще к салу — и другим «странным» блюдам.

Эксперты журнала «Соль» напомнили, что шампанское является универсальным напитком. Оно подчеркивает вкус самых разных блюд, и не только тех, что считаются гастрономически изысканными.

**Овощной салат **

Простая закуска в виде интересного салата с орехами, семечками, свеклой или грушей подойдет к сухому шампанскому.

«С ним никакое другое вино не сработает, только пузыри», — добавили журналисты.

Малосольные огурцы

Весьма неожиданно, что классика русской кухни удачно дружит с французским напитком. Хрустящие и свежие огурцы подчеркивают минеральные ноты шампанского.

Сало

Самое смелое сочетание — шампанское с салом. Его же многие сомелье считают «идеальным». Жирность сала взаимодополняет кислотность шампанского, особенно если оно полусладкое.

Стейк или ростбиф

Мясо и шампанское — проверенный союз, если брать говядину с корочкой и брют.

Беляши и жареные пирожки

Казалось бы, к жирному тесту и мясной начинке больше подошло бы пиво, но эксперты предлагают заменить его розовым шампанским.

Вобла и вяленая рыба

Свежая кислотность молодого шампанского делает жирную рыбу мягче и ярче на вкус. Главное, выбирать не слишком сухие сорта рыбы, чтобы сохранить баланс.

Такие неожиданные сочетания стоит проверить к Новому году. Возможно, придется убрать из меню приевшиеся закуски и подать к столу немного сала, огурцов и сочные беляши.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
