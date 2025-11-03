Шампанское подают к фруктам, изысканным закускам с морепродуктами, а еще к салу — и другим «странным» блюдам.
Эксперты журнала «Соль» напомнили, что шампанское является универсальным напитком. Оно подчеркивает вкус самых разных блюд, и не только тех, что считаются гастрономически изысканными.
**Овощной салат **
Простая закуска в виде интересного салата с орехами, семечками, свеклой или грушей подойдет к сухому шампанскому.
«С ним никакое другое вино не сработает, только пузыри», — добавили журналисты.
Малосольные огурцы
Весьма неожиданно, что классика русской кухни удачно дружит с французским напитком. Хрустящие и свежие огурцы подчеркивают минеральные ноты шампанского.
Сало
Самое смелое сочетание — шампанское с салом. Его же многие сомелье считают «идеальным». Жирность сала взаимодополняет кислотность шампанского, особенно если оно полусладкое.
Стейк или ростбиф
Мясо и шампанское — проверенный союз, если брать говядину с корочкой и брют.
Беляши и жареные пирожки
Казалось бы, к жирному тесту и мясной начинке больше подошло бы пиво, но эксперты предлагают заменить его розовым шампанским.
Вобла и вяленая рыба
Свежая кислотность молодого шампанского делает жирную рыбу мягче и ярче на вкус. Главное, выбирать не слишком сухие сорта рыбы, чтобы сохранить баланс.
Такие неожиданные сочетания стоит проверить к Новому году. Возможно, придется убрать из меню приевшиеся закуски и подать к столу немного сала, огурцов и сочные беляши.
