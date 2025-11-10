Baltijas balss logotype
Диетолог назвал полезную замену красной икре 0 873

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвал полезную замену красной икре

Красная икра отличается изысканным вкусом, но ее пользу для здоровья нередко преувеличивают, отметил диетолог М. Гинзбург. Есть более дешевая и, что важно, более полезная альтернатива, сообщил эксперт.

По его словам, обыкновенные куриные яйца и прием омега-3 принесут организму намного больше пользы, чем хваленый деликатес. Еще один вариант — яйца и 2–3 порции скумбрии в 7 дней.

Красная икра быстро портится, продолжил медик, в связи с чем ее часто подвергают заморозке, после размораживают и пытаются выдать за свежую. Специалист подчеркнул, что подобные действия не лучшим образом сказываются на вкусе деликатеса. Качественная красная икра — явление довольно редкое, подытожил эксперт.

Также доктор заметил, что ожидать той же пользы, что и от красной икры, от икры речных видов рыб не стоит, ведь в их состав не входят омега-3 и витамин D.

#полезно знать
Оставить комментарий

