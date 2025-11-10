Если смешать разные виды мяса в один фарш, блюдо приобретет новый интересный вкус. А еще компоненты дополнят друг друга по содержанию полезных веществ, сообщила эндокринолог М. Калошина.

Как сказала доктор, фарш из курицы или индейки хорош для диетического меню, однако блюда из него получатся суховатыми. Это исправляется посредством добавления свинины. Так и вкус улучшится, и количество белка сохранится.

Фарш из свинины и фарш из говядины содержат примерно одинаковое количество белков, жиров и углеводов. Причем в красном фарше есть гемовое железо, наличием которого не может похвастаться птица. Тем, у кого выявлена анемия, следует употреблять фарш из говядины или свинины. Чтобы изменить вкус, в него можно добавить фарш из курицы или индейки.

К тому же, как заметила медик, благодаря смешиванию фаршей блюдо становится полезнее. Например, фарш из курицы содержит В5, фосфор и калий, из свинины — витамины В1, В2, селен. А еще в красном фарше содержатся витамины В12 и РР.