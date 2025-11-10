Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какое мясо считается наиболее вредным? 1 1001

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое мясо считается наиболее вредным?

Существует мнение, что свинина является самым вредным для здоровья мясом. Насколько это верно?

 

Мнение выражает Антонина СТАРОДУБОВА, доктор медицинских наук:

- Да, свинина является самым жирным мясом и особенно вредна в жареном виде. Предпочтительнее её варить, запекать или тушить.

Мясо свиней может содержать гормоны, особенно если животные были выращены на фермах — эти гормоны накапливаются в организме свиней через комбикорма. Избыточное количество таких гормонов может привести к ожирению.

Гораздо безопаснее заменить свинину на курицу или рыбу. Существуют также теории о потенциальной онкогенности свиного мяса, однако они не имеют научного подтверждения.

×
Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра
Изображение к статье: Когда и как правильно солить бульон: распространённая ошибка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео