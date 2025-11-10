Существует мнение, что свинина является самым вредным для здоровья мясом. Насколько это верно?

Мнение выражает Антонина СТАРОДУБОВА, доктор медицинских наук:

- Да, свинина является самым жирным мясом и особенно вредна в жареном виде. Предпочтительнее её варить, запекать или тушить.

Мясо свиней может содержать гормоны, особенно если животные были выращены на фермах — эти гормоны накапливаются в организме свиней через комбикорма. Избыточное количество таких гормонов может привести к ожирению.

Гораздо безопаснее заменить свинину на курицу или рыбу. Существуют также теории о потенциальной онкогенности свиного мяса, однако они не имеют научного подтверждения.