Почему можно есть говядину «с кровью», а курицу нельзя? 0 319

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Вопрос степени прожарки мяса особенно актуален среди гурманов, особенно когда речь идет о говяжьих стейках. В то время как их можно подавать с разной степенью прожарки — от слабой до полной, курицу необходимо прожаривать полностью, чтобы избежать пищевых отравлений.

Говядина, в отличие от курицы, обычно представляет собой цельный кусок мышцы, и бактерии обычно находятся только на его поверхности. У мяса здорового животного глубокие слои отрубов остаются стерильными внутри, если не была нарушена их целостность (например, не было проколов туши).

При обжарке находившиеся снаружи бактерии уничтожаются, даже если внутренняя часть стейка остается полусырой. Естественно, это не относится к блюдам из фарша, в котором бактерии могут распространяться по всей массе, поэтому его нужно готовить до полной готовности.

У курицы мясо имеет более рыхлую структуру и содержит больше межмышечной ткани и сосудов. Это делает его более уязвимым для бактериального проникновения. Кроме того, бактерии (такие как Campylobacter и Salmonella) могут присутствовать не только на поверхности, но и внутри мышечных волокон. Это объясняется особенностями анатомии курицы и обработкой на мясоперерабатывающих предприятиях.

Даже если вы готовите стейк из куриной грудки, бактерии могут сохраняться внутри мяса. Поэтому курицу всегда нужно готовить полностью — чтобы внутренняя температура достигала не менее 74 °C .

#еда
