Основным виновником жжения является вещество капсаицин в составе перца, вырабатываемый растением для защиты от животных. Капсаицин вступает в связь с рецепторами TRPV1, вызывая одновременно такие ощущения, как боль и тепло. В ответ на это организм начинает выделять слюну и слизь, что выражается в слезах и своеобразном насморке.

Интересно, что птицы могут есть острый перец без проблем, так как их рецепторы отличаются от таковых у млекопитающих.

Люди и тупайи — единственные млекопитающие, активно ищущие острые ощущения от капсаицина. Это связано с выбросом эндорфинов и дофамина, создающих чувство удовольствия.

Хотя капсаицин не токсичен, его употребление в больших количествах может вызвать неприятные симптомы. Капсаицин даже используется в перцовых баллончиках для самообороны, что подчеркивает мощь воздействия данного вещества и необходимость осторожного обращения с ним.