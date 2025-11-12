Baltijas balss logotype
Почему от острой пищи текут слезы и начинается насморк? 0 87

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему от острой пищи текут слезы и начинается насморк?

Поедание острой пищи приводит к разнообразным реакциям организма — от эйфории до расстройства желудка.

Основным виновником жжения является вещество капсаицин в составе перца, вырабатываемый растением для защиты от животных. Капсаицин вступает в связь с рецепторами TRPV1, вызывая одновременно такие ощущения, как боль и тепло. В ответ на это организм начинает выделять слюну и слизь, что выражается в слезах и своеобразном насморке.

Интересно, что птицы могут есть острый перец без проблем, так как их рецепторы отличаются от таковых у млекопитающих.

Люди и тупайи — единственные млекопитающие, активно ищущие острые ощущения от капсаицина. Это связано с выбросом эндорфинов и дофамина, создающих чувство удовольствия.

Хотя капсаицин не токсичен, его употребление в больших количествах может вызвать неприятные симптомы. Капсаицин даже используется в перцовых баллончиках для самообороны, что подчеркивает мощь воздействия данного вещества и необходимость осторожного обращения с ним.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео