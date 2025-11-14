Делится опытом повар Александр ВОРОНОВ:

«Ты можешь подумать, что уже настало время перевернуть блин, но он все еще жидкий и легко рвется. Поэтому рекомендуется разогреть сковороду хотя бы за несколько минут до начала готовки.

Чтобы избежать неудачи с первым блином, также стоит смазать сковороду небольшим количеством растительного масла или добавить его в тесто.

Важно проявлять аккуратность и ловкость; эти навыки приходят с опытом. Не стоит переживать, если что-то не получилось с первого раза, просто попробуйте снова».