Не секрет, что регулярное употребление алкоголя негативно сказывается на личности человека. С научной точки зрения, постоянное употребление спиртного может привести к истончению коры головного мозга и ухудшению когнитивных функций. У любителей алкоголя наблюдаются нарушения памяти и интеллекта, что затрудняет принятие правильных решений.

Тем не менее, исследование показало, что мозговые клетки, в отличие от нервных, способны к восстановлению. Это было установлено американскими учеными, которые провели исследование, проводя МРТ людям с алкогольной зависимостью на различных этапах их трезвой жизни. В результате выяснили, что при отказе от алкоголя толщина коры головного мозга восстанавливается, достигая первоначальных значений.

Сколько времени нужно, чтобы очистить организм от алкоголя

Ученые отметили, что наибольшее восстановление мозга происходит в первый месяц трезвости. Затем процесс замедляется, но не прекращается. Всего через 7,3 месяца без алкоголя в мозге не остается повреждений, вызванных злоупотреблением спиртным.

Однако эти результаты нельзя обобщать для всех. Например, у людей с высоким кровяным давлением или повышенным уровнем холестерина утолщение коры будет происходить медленнее. Восстановление также замедлится у курильщиков, но отказ от этой вредной привычки может ускорить процесс.

Теперь ученые планируют расширить свои исследования, чтобы сопоставить нейрокогнитивные и психосоциальные последствия восстановления.