Шоколад — это популярный продукт, который любят как в чистом виде, так и в составе кондитерских изделий. Однако вокруг него существует множество мифов. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказывает, какие из утверждений о шоколаде являются ложными.

Шоколад вызывает появление прыщей

Научные исследования не подтверждают связь между шоколадом и возникновением акне. То есть сам по себе шоколад не является причиной появления прыщей. Однако стоит учитывать, что в плитках и конфетах часто содержатся добавки. Жиры и сахара увеличивают гликемический индекс и калорийность продукта. Жиры могут способствовать повышенному синтезу гормонов, таких как тестостерон, который в избытке может влиять на сальные железы: они увеличиваются, а также наблюдается повышенное салообразование. Подсластители, присутствующие в шоколаде, также могут способствовать увеличению выработки сала.

Кроме того, молоко, входящее в состав шоколада, может негативно сказаться на состоянии кожи. Оно может нарушать баланс микрофлоры кишечника, что приводит к активизации патогенных бактерий, и как следствие, к воспалениям на лице.

Шоколад может быть сильным аллергеном, и чрезмерное его употребление может вызвать такие реакции, как отек Квинке или крапивница. Даже в шоколаде с минимальным количеством добавок содержится много компонентов, таких как яйца, орехи, арахис и соя. Также в нем может присутствовать хитин — вещество, которое является основой панциря насекомых и может попадать в продукт при переработке какао-бобов. Поэтому важно внимательно изучать состав шоколада: чем больше в нем ароматизаторов, красителей и прочих добавок, тем выше риск нежелательных реакций.

Шоколад может повышать уровень холестерина

Шоколад содержит масло какао, в состав которого входит четверть карбоновых кислот. Также в нем присутствует стеариновая кислота, которая не влияет на уровень холестерина. В дополнение, олеиновая кислота, входящая в состав шоколада, относится к мононенасыщенным и способствует снижению концентрации холестерина.

Эти кислоты не оказывают значительного влияния на уровень холестерина в организме. Кроме того, шоколад содержит флавоноиды — антиоксиданты, которые могут замедлять окислительные процессы в плазме крови, тем самым снижая риск образования бляшек в сосудах. Таким образом, шоколад может даже способствовать снижению уровня холестерина, но только при умеренном потреблении — одной-двух дольках горького шоколада в день. Другие виды шоколада не обладают таким эффектом. Исследования показывают, что антихолестериновыми свойствами обладает только шоколад с содержанием какао более 60%.

Горький шоколад способствует увеличению уровня полезных липопротеидов высокой плотности и снижает фракцию липопротеидов низкой плотности.

Шоколад содержит много кофеина, что негативно сказывается на сердце

В 100% шоколаде содержится 240 мг кофеина, что эквивалентно 2,5 чашкам кофе. Это количество не превышает допустимую и безопасную суточную норму кофеина. В сладко-горьком шоколаде с содержанием какао 55% — 124 мг кофеина, а в молочном с 33% какао — 45 мг кофеина, что сопоставимо с чашкой черного чая.

Важно следить за содержанием сахара в шоколаде. Сочетание сахара и кофеина может негативно влиять на нервную систему. В шоколаде действительно присутствуют психоактивные вещества, но проблем не возникнет, если выбирать качественный продукт с натуральным составом и употреблять его в разумных количествах.

Шоколад вызывает зависимость

При употреблении шоколада активизируются определенные участки мозга, которые также реагируют на некоторые зависимости.

Продукты с высоким содержанием углеводов, включая шоколад, могут вызывать тягу, схожую с зависимостью. Они могут влиять на уровень сахара и гормонов в крови аналогично другим веществам, вызывающим зависимость. Шоколад также влияет на дофамин, известный как гормон радости и удовольствия.

Некоторые исследования показывают, что шоколад является одним из самых проблемных продуктов для людей с зависимым пищевым поведением и может вызывать наибольшую зависимость.

Дополнительную зависимость может создавать кофеин, содержащийся в шоколаде.

Шоколад противопоказан диабетикам

Это не совсем так. Действительно, шоколад может вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови у диабетиков. Однако диабетические продукты, содержащие фруктозу или заменители сахара, также могут повышать уровень сахара в крови.

Тем не менее, полностью исключать шоколад из рациона диабетиков не следует. Важно выбирать продукты с низким гликемическим индексом, например, горький шоколад (не более пары дольков), пастилу, зефир и мармелад. Эти сладости не окажут значительного влияния на уровень сахара.

Также существует шоколад на фруктозе — это не самый полезный вид сахара, но он не требует инсулина для усвоения. Поэтому врачи допускают его использование у людей с диабетом, но дозировка должна быть такой же, как и у горького шоколада.