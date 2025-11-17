Профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета отметил, что употребление пищи без столовых приборов улучшает ее текстуру и вкус.

По мнению Спенса, отказ от использования ложек и вилок приносит множество преимуществ для здоровья. Ведь во многих культурах блюда традиционно едят именно руками.

«Вспомните бургеры, тако, наггетсы, тортилью, крылышки. Почему бы не сделать другую еду такой же вкусной?» — утверждает профессор.

Ученый добавил, что тактильный контакт с пищей влияет на восприятие запаха и вкуса, предоставляя более точную информацию о продуктах, чем та, которую мы получаем только с помощью зрения, сообщает издание «Аль-Джазира».

«С помощью рук легче определить степень прожарки, свежесть, текстуру или температуру еды. Теплый свежий хлеб в руках ощущается приятнее, как и вареное яйцо, посыпанное солью», — считает профессор.

Употребление пищи руками — это не просто традиция, пришедшая к нам от древних цивилизаций. Различные научные исследования подтвердили, что такой способ питания имеет свои преимущества для здоровья.

Во-первых, он способствует повышению выработки пищеварительных ферментов и соков в ротовой полости, улучшая процесс переваривания пищи и снижая риск газообразования, вздутия живота и расстройства желудка. Во-вторых, это помогает предотвратить переедание. Тактильные ощущения позволяют лучше осознавать текстуру, вкус и запах еды, что облегчает насыщение.

Некоторые исследования показывают, что при употреблении пищи руками люди едят медленнее. Это позволяет замедлить темп приема пищи и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Кроме того, когда люди едят руками, они укрепляют иммунитет благодаря полезным бактериям, обитающим на коже и в полости рта. Эти микроорганизмы служат защитным барьером от вредных инфекций.