Меню «Титаника» продано за $102 000: что ели самые состоятельные пассажиры

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Меню «Титаника» продано за $102 000: что ели самые состоятельные пассажиры

Меню легендарного корабля было выставлено на аукцион аукционным домом Henry Aldridge & Son. Аукционисты пояснили, что этот документ был составлен 11 апреля, за три дня до того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул.

 

В течение последних нескольких лет меню находилось в руках историка Лена Стивенсона, который занимался изучением трагедии лайнера. Ранее, вероятно, этот уникальный экземпляр принадлежал одному из выживших пассажиров. Если бы меню оказалось у кого-то из 1522 погибших, его состояние было бы гораздо хуже.

После смерти Стивенсона в 2017 году его родственники нашли меню среди его вещей и передали его аукционистам. Эксперты отметили, что на листе имеются следы повреждений от воды. Также на нем присутствует логотип судоходной компании White Star Line и инициалы OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic, которые изначально были позолочены.

Судя по всему, это меню принадлежало пассажиру первого класса. Вот что предлагали в ресторане «Титаника» в день, когда лайнер покинул ирландский Куинстаун — последний порт, который корабль посетил перед катастрофой.

Содержимое меню «Титаника»: перечень блюд

Пассажиры могли заказать:

консоме «Ренессанс»;

крем-суп из спаржи;

лосося под голландским соусом;

молодую рыбу;

говяжью вырезку по-викториански;

голубей «а-ля Годар»;

молодого барашка под мятным соусом;

жареного цыпленка под хлебным соусом;

говяжье филе под соусом из хрена;

зеленый горошек;

пюре из пастернака;

вареный рис;

картофель «Анна»;

отварной молодой картофель;

мясо кряквы под соусом из портвейна;

салат;

пудинг «Виктория»;

абрикосы «Бурдалу»;

французское мороженое.

Меню было продано за 84 тысячи фунтов, что составляет примерно 102 тысячи долларов. По словам аукционистов, это единственное меню, датированное тем днем. Существуют несколько экземпляров от 14 апреля — дня, когда «Титаник» затонул. Однако более ранние образцы оставались неизвестными историкам.

«Этот исторический документ демонстрирует гламур и роскошные кулинарные изыски, которые были доступны пассажирам первого класса „Титаника“», — добавили в аукционном доме.

#история #кулинария #пассажиры #аукцион #меню #титаник
