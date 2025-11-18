Меню легендарного корабля было выставлено на аукцион аукционным домом Henry Aldridge & Son. Аукционисты пояснили, что этот документ был составлен 11 апреля, за три дня до того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул.
В течение последних нескольких лет меню находилось в руках историка Лена Стивенсона, который занимался изучением трагедии лайнера. Ранее, вероятно, этот уникальный экземпляр принадлежал одному из выживших пассажиров. Если бы меню оказалось у кого-то из 1522 погибших, его состояние было бы гораздо хуже.
После смерти Стивенсона в 2017 году его родственники нашли меню среди его вещей и передали его аукционистам. Эксперты отметили, что на листе имеются следы повреждений от воды. Также на нем присутствует логотип судоходной компании White Star Line и инициалы OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic, которые изначально были позолочены.
Судя по всему, это меню принадлежало пассажиру первого класса. Вот что предлагали в ресторане «Титаника» в день, когда лайнер покинул ирландский Куинстаун — последний порт, который корабль посетил перед катастрофой.
Содержимое меню «Титаника»: перечень блюд
Пассажиры могли заказать:
консоме «Ренессанс»;
крем-суп из спаржи;
лосося под голландским соусом;
молодую рыбу;
говяжью вырезку по-викториански;
голубей «а-ля Годар»;
молодого барашка под мятным соусом;
жареного цыпленка под хлебным соусом;
говяжье филе под соусом из хрена;
зеленый горошек;
пюре из пастернака;
вареный рис;
картофель «Анна»;
отварной молодой картофель;
мясо кряквы под соусом из портвейна;
салат;
пудинг «Виктория»;
абрикосы «Бурдалу»;
французское мороженое.
Меню было продано за 84 тысячи фунтов, что составляет примерно 102 тысячи долларов. По словам аукционистов, это единственное меню, датированное тем днем. Существуют несколько экземпляров от 14 апреля — дня, когда «Титаник» затонул. Однако более ранние образцы оставались неизвестными историкам.
«Этот исторический документ демонстрирует гламур и роскошные кулинарные изыски, которые были доступны пассажирам первого класса „Титаника“», — добавили в аукционном доме.
