Какое количество картофеля безопасно для здоровья?

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество картофеля безопасно для здоровья?

– Не более 420 г за один раз. Картофель не является лекарственным средством, превышение его количества не приведет к опасным последствиям, как это может быть с кофеином в кофе, – отметил врач-диабетолог и психоэндокринолог Михаил Богомолов. – Тем не менее, картофель – это продукт с высокой калорийностью.

 

Регулярное употребление картофеля в больших объемах может способствовать развитию ожирения, особенно у женщин. Максимально допустимая порция картофеля, чтобы избежать переедания, составляет 420 г за один раз, что эквивалентно примерно 7 средним картофелинам.

Тем не менее, рекомендуется употреблять половину этой порции, сочетая картофель с другими продуктами, такими как мясо, рыба и овощи. Чрезмерное увлечение картофелем значительно увеличивает риск развития диабета, так как этот крахмалистый овощ способствует повышению уровня сахара в крови. Людям, уже страдающим диабетом, вообще не следует есть картофель.

Наибольшую пользу картофель приносит осенью, когда он только что выкопан и не подвергался длительному хранению. Весной картофель теряет часть своих витаминов и микроэлементов после зимнего хранения, в то время как осенний картофель является наиболее питательным.

#осень #витамины #ожирение #здоровое питание #картофель #диабет
Видео