Почему важно запивать кофе водой?

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему важно запивать кофе водой?

При умеренном потреблении кофе запивать его водой не обязательно.

 

Разъясняет диетолог Василий ЗОРОВ:

«Вода, безусловно, играет ключевую роль в поддержании здоровья человека. Когда организм теряет больше жидкости, чем получает, это приводит к обезвоживанию. Кофеин действительно способствует ускоренному выведению жидкости из организма.

Тем не менее, современные исследования показали, что при регулярном потреблении кофеина в организме развивается толерантность к его диуретическому действию. Употребление кофе в умеренных количествах — три-четыре чашки в день — не приводит к дегидратации и не требует запивания водой».

Кстати, в качественных кафе стакан воды подают вместе с кофе также для того, чтобы раскрыть все вкусовые нюансы напитка. Очищая вкусовые рецепторы, человек способен лучше ощутить все оттенки кофейного вкуса.

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го ноября

    Почему водой? Можно и водкой и желательно вообще без кофе.

    6
    1

