Разъясняет диетолог Василий ЗОРОВ:

«Вода, безусловно, играет ключевую роль в поддержании здоровья человека. Когда организм теряет больше жидкости, чем получает, это приводит к обезвоживанию. Кофеин действительно способствует ускоренному выведению жидкости из организма.

Тем не менее, современные исследования показали, что при регулярном потреблении кофеина в организме развивается толерантность к его диуретическому действию. Употребление кофе в умеренных количествах — три-четыре чашки в день — не приводит к дегидратации и не требует запивания водой».

Кстати, в качественных кафе стакан воды подают вместе с кофе также для того, чтобы раскрыть все вкусовые нюансы напитка. Очищая вкусовые рецепторы, человек способен лучше ощутить все оттенки кофейного вкуса.