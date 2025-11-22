Бутылка виски The 1926 Macallan, получившая титул «самого ценного виски в мире», была продана за рекордные 2,1 миллиона фунтов стерлингов на аукционе Sotheby's.

Ожидалось, что уникальная бутылка принесет от 750 000 до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, однако она превзошла все прогнозы, достигнув суммы в 2 187 500 фунтов стерлингов. Эта продажа также установила «новый рекорд для любых бутылок спиртного или вина, проданных на аукционе».

Почему такая высокая цена?

Причина кроется в том, что в 1986 году было разлито всего 40 бутылок The 1926 Macallan, которые выдерживались в бочках из-под хереса на протяжении 60 лет. Эта длительная выдержка придает напитку уникальный цвет.

«Я попробовал совсем немного. Он очень насыщенный, в нем много сухофруктов, как и ожидалось, много специй и древесных нот», — поделился впечатлениями Джонни Фаул, руководитель отдела алкогольных напитков Sotheby’s.

Перед аукционом бутылка была восстановлена на заводе: заменили пробку и укрепили уголки этикетки, созданной итальянским художником Валерио Адами, с помощью клея.