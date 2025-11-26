Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Салат «Гнездо глухаря»: интересное название для сытного и вкусного блюда 0 265

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Салат «Гнездо глухаря»: интересное название для сытного и вкусного блюда

Салат «Гнездо глухаря» относится к категории «народных» рецептов. Хотя он и не совсем соответствует принципам правильного питания, это блюдо действительно обладает отменным вкусом и высокой сытностью.

 

По рецепту в состав салата входят куриные и перепелиные яйца (последние предназначены для украшения), огурцы, лук и жареный картофель, нарезанный соломкой. Часть ингредиентов смешивается и заправляется майонезом, а картофель служит основой для создания «гнезда».

Салат выглядит очень привлекательно, поэтому его можно смело включать в праздничное меню. Однако стоит учесть, что жареный картофель быстро теряет свою хрустящую текстуру, поэтому подавать блюдо лучше сразу после приготовления.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриное филе – 400 г
куриные яйца – 4 шт.
перепелиные яйца для подачи – 4–5 шт.
репчатый лук – 150 г
маринованные или свежие огурцы – 250 г
петрушка – 2 веточки
картофель – 400 г
растительное масло для фритюра – по необходимости
майонез 150-200 г
листья салата для подачи – по вкусу
соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Куриное филе промойте и поместите в кастрюлю. Залейте горячей водой и доведите до кипения. Варите на медленном огне 40 минут. Дайте курице остыть в бульоне.

Шаг 2

Сварите куриные и перепелиные яйца вкрутую. Куриные яйца готовьте не более 10 минут после закипания, а перепелиные – не более пяти. Охладите их под проточной водой и очистите. Куриные яйца нарежьте мелко.

Шаг 3

Очистите лук и нарежьте его тонкой соломкой. Маринованные или свежие огурцы нарежьте аналогично. Петрушку промойте, тщательно обсушите и отделите листья от веточек. Мелко нарежьте.

Шаг 4

Очистите и промойте картофель для салата. Нарежьте его толстой соломкой. В кастрюле разогрейте растительное масло. Опускайте картофель порциями и жарьте до золотистой корочки. Готовый картофель выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 5

Выложите половину жареного картофеля на большую тарелку, предварительно выстланную листьями салата, чтобы сформировать «гнездо». Соедините нарезанные огурцы, курицу, куриные яйца и лук. Посолите, поперчите и перемешайте с майонезом.

Шаг 6

Заполните «гнездо» из жареного картофеля салатом. Сверху добавьте оставшийся картофель. Посыпьте зеленью петрушки, украсьте очищенными перепелиными яйцами и подавайте к столу.

Читайте нас также:
#кулинария #овощи #курица #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мы потребляем больше пищи в компании друзей и семьи - исследование
Изображение к статье: Любители рыбы имеют здоровые сосуды мозга - исследование
Изображение к статье: Почему колбаса считается «деловой»?
Изображение к статье: Где искать омега-3: пять лучших продуктов, помимо лосося...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео