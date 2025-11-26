Салат «Гнездо глухаря» относится к категории «народных» рецептов. Хотя он и не совсем соответствует принципам правильного питания, это блюдо действительно обладает отменным вкусом и высокой сытностью.

По рецепту в состав салата входят куриные и перепелиные яйца (последние предназначены для украшения), огурцы, лук и жареный картофель, нарезанный соломкой. Часть ингредиентов смешивается и заправляется майонезом, а картофель служит основой для создания «гнезда».

Салат выглядит очень привлекательно, поэтому его можно смело включать в праздничное меню. Однако стоит учесть, что жареный картофель быстро теряет свою хрустящую текстуру, поэтому подавать блюдо лучше сразу после приготовления.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриное филе – 400 г

куриные яйца – 4 шт.

перепелиные яйца для подачи – 4–5 шт.

репчатый лук – 150 г

маринованные или свежие огурцы – 250 г

петрушка – 2 веточки

картофель – 400 г

растительное масло для фритюра – по необходимости

майонез 150-200 г

листья салата для подачи – по вкусу

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1



Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Куриное филе промойте и поместите в кастрюлю. Залейте горячей водой и доведите до кипения. Варите на медленном огне 40 минут. Дайте курице остыть в бульоне.

Шаг 2



Сварите куриные и перепелиные яйца вкрутую. Куриные яйца готовьте не более 10 минут после закипания, а перепелиные – не более пяти. Охладите их под проточной водой и очистите. Куриные яйца нарежьте мелко.

Шаг 3



Очистите лук и нарежьте его тонкой соломкой. Маринованные или свежие огурцы нарежьте аналогично. Петрушку промойте, тщательно обсушите и отделите листья от веточек. Мелко нарежьте.

Шаг 4



Очистите и промойте картофель для салата. Нарежьте его толстой соломкой. В кастрюле разогрейте растительное масло. Опускайте картофель порциями и жарьте до золотистой корочки. Готовый картофель выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 5



Выложите половину жареного картофеля на большую тарелку, предварительно выстланную листьями салата, чтобы сформировать «гнездо». Соедините нарезанные огурцы, курицу, куриные яйца и лук. Посолите, поперчите и перемешайте с майонезом.

Шаг 6



Заполните «гнездо» из жареного картофеля салатом. Сверху добавьте оставшийся картофель. Посыпьте зеленью петрушки, украсьте очищенными перепелиными яйцами и подавайте к столу.