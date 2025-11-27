Некоторые, возможно, замечали, что за столом с близкими или друзьями съедают больше, чем когда едят в одиночестве.

Это действительно так: исследователи из Бирмингемского и Бристольского университетов провели анализ 42 научных работ, посвящённых тому, как мы едим в одиночестве и в компании. Выяснилось, что в окружении друзей и родственников мы потребляем в среднем на 48% больше пищи. (В отдельной статье в The American Journal of Clinical Nutrition упоминается, что женщины с избыточным весом в компании друзей съедают на 29% больше.)

Существует несколько причин такого явления: например, в приятной обстановке мы получаем больше удовольствия от еды, что приводит к увеличению её потребления. Кроме того, еда может способствовать укреплению социальных связей. Социальная значимость пищи, возможно, уходит корнями в времена, когда люди вели образ жизни охотников-собирателей — еда была дефицитом, и её делили с соплеменниками, так что после удачной охоты все вместе наслаждались тем, что удалось поймать.

Тем, кто беспокоится о своём весе, стоит быть осторожными с дружескими застольями.





