Вы уже пробовали селедку под «лисицей»? Если нет, обязательно ознакомьтесь с нашим пошаговым рецептом и попробуйте его в действии. Интересно, что в отличие от классической селедки под шубой, в нашем варианте отсутствует вареная свекла! Зато мы добавили жареные с луком грибы, картошку и яйца. А что касается «лисицы», то ее роль выполняет морковь, нарезанная тонкой соломкой с помощью специальной терки и обжаренная на растительном масле. Кстати, моркови можно взять больше, чтобы «лисица» получилась по-настоящему густой и пушистой!

ИНГРЕДИЕНТЫ

картофель – 300 г

яйца – 3 шт.

морковь – 400 г

растительное масло – 4 ст. л.

репчатый лук – 250 г

шампиньоны – 250 г

филе сельди – 250 г

майонез – 150 г

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1



Подготовьте все ингредиенты для селедки под «лисицей». Тщательно вымойте картофель с помощью щетки и отварите до готовности (примерно 25–30 минут). Слейте воду и дайте корнеплодам полностью остыть. Натрите их на крупной терке.

Шаг 2



Яйца поместите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 10 минут. Затем охладите под проточной водой и очистите. Морковь для «лисицы» очистите, промойте и натрите на терке для корейской моркови.

Шаг 3



В большой сковороде разогрейте 2 столовые ложки масла. Обжаривайте морковь на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Немного посолите и поперчите. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 4



Очистите и нарежьте лук для селедки под «лисицей». Грибы протрите влажной салфеткой и мелко нарежьте. Обжарьте их вместе с луком на оставшемся масле до появления румяной корочки. Посолите и поперчите. Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Шаг 5



Нарежьте селедку маленькими кубиками, удаляя мелкие косточки. Установите кулинарное кольцо диаметром 20 см на большую плоскую тарелку. Выложите на дно картофель и разровняйте его.

Шаг 6



Сверху положите селедку, разровняйте и смажьте майонезом. Затем уложите слой яиц и также смажьте майонезом. Далее распределите жареные с луком грибы и покройте их майонезом. Завершите слоем «лисицы» из жареной моркови. Уберите салат в холодильник на 2 часа. Снимите кулинарное кольцо и подавайте на стол.



