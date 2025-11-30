Baltijas balss logotype
Названы два продукта для быстрого восполнения сил в середине дня 0 393

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы два продукта для быстрого восполнения сил в середине дня

К 10 утра многие люди — и после завтрака, и на голодный желудок — чувствуют легкий упадок сил. Как с ним справиться?

Мозгу человека требуется постоянная подпитка — перекусы для этого и нужны. По мнению экспертов EatingWell, восполнить запасы энергии без резких скачков сахара в крови поможет сочетание миндаля и кураги.

Что особенного в «дуэте» миндаля и кураги

Сочетание полезных жиров, растительного белка и углеводов делает миндаль и курагу идеальным «топливом» для мозга. Орехи гарантируют длительную сытость и замедляют усвоение сахара, а сухофрукты отвечают за мягкий подъем энергии.

По словам эндокринолога Кезии Джой, после такого перекуса организм дополнительный всплеск продуктивности на несколько часов, но не сталкивается с резким падением глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с преддиабетом или диабетом 2 типа.

Кроме того, миндаль и курага содержат важные для нервной системы вещества:

витамин Е;
витамины группы B;
калий;
магний.

Отдельно выделяют аминокислоту тирозин в составе орехов. Именно из нее организм человека синтезирует дофамин. Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов, богатых тирозином, улучшает рабочую память и скорость мыслительных процессов.

Как правильно есть миндаль и курагу

Эксперты рекомендуют сочетать 5–7 ядер миндаля и 2–3 кураги. В таком количестве орехи и сухофрукты можно есть и просто так, и вместе с кашей, йогуртом или творогом.

По желанию или необходимости миндаль и курагу, конечно, можно заменить другими продуктами со схожими свойствами.

#память #витамины #здоровое питание #полезно знать #диабет #энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
