На рынках специи часто продаются на развес. Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Дмитрий Быстров рассказал, почему покупка приправ в таком формате может быть небезопасной.

Дмитрий Быстров подчеркивает, что, во-первых, специи, упакованные на заводе, проходят все необходимые санитарные проверки и контроль качества в процессе производства. В таких упаковках отсутствуют пыль, вредные примеси и случайно попавшие насекомые. Также важно наличие четких сроков годности.

«Во-вторых, следует помнить о способности специй впитывать запахи. Необходимо учитывать, что рядом с прилавком со специями на рынке могут находиться, например, рыбные ряды, что может негативно сказаться на аромате приправ. Безусловно, герметичная упаковка поможет избежать этого», - отмечает ученый Дмитрий Быстров.

Он также добавляет, что весовые специи могут выглядеть более привлекательно, однако такая покупка может быть небезопасной.

Дмитрий Быстров уверен, что заводская упаковка не только защитит специи от посторонних запахов, но и сохранит их свойства. В открытом доступе растительные добавки могут утратить ценные вкус, аромат и цвет. Ученый рекомендует выбирать специи в герметичных упаковках, которые обеспечивают соблюдение условий хранения.